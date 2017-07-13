السميّح مديراً عاماً لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية 

المواطن - الدمام

صدر قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بتعيين الشيخ الدكتور صلاح بن صالح السميّح مديراً عاماً لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية بالمرتبة الرابعة العشرة.

وأعرب د. السميّح عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة الغالية؛ مؤكداً أنها ستكون حافزاً لمزيد من البذل والعطاء والتفاني في ظل توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله ؛ لما فيه خير الوطن ودعم مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها بلادنا المباركة، في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة من لدن القيادة الرشيدة أيدها الله.

وعبّر د. السميّح عن شكره وامتنانه لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح عبدالعزيز آل الشيخ على هذه الثقة؛ سائلاً الله العلي القدير أن يوفقه لخدمة دينه ومليكه ووطنه.كما شكر نائب الوزير الدكتور توفيق عبدالعزيز السديري نائب مدير الفرع بالشرقية الشيخ بدر الدولة على جهوده المباركة في إدارته السابقة للفرع، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.