السويلم: تنوع فعاليات مهرجان تسوق الرياض أسهم في جذب الزوار

المواطن - اتحاد الصحافة السياحي - الرياض

حقق مهرجان الرياض للتسوق والترفيه في أسبوعه الأول نجاحًا كبيرًا من خلال عدد الزوار الكبير لفعالياته.

وأوضح أمين عام غرفة الرياض بأن حشد 16 جهة مشاركة لأكثر من 155 فعالية بالمهرجان كفيلة بتحقيق هذا النجاح الكبير، كما أن تنوع ما يُقدم من أنشطة وبرامج توعوية وترفيهية وبرامج تسويقية وتخفيضات، له دور كبير لما حققه المهرجان من حضور لافت من الزوار والمتسوقين.

وبيّن السويلم، أن دعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، واهتمامه بالمهرجان وفعالياته كان له دور في نجاحه، مثمنًا هذه اللفتة غير المستغربة منه.

وأكد أمين عام غرفة الرياض، أن مهرجان التسوق يطور نفسه كل عام ويضيف الجديد في كل شيء، لضمان استمرارية نجاحه وجذب أعلى نسبة من الحضور، فهو ملتقى للترفيه والتسوق والمتعة وقضاء أوقات جميلة في المراكز التجارية والترفيهية، مما يجدد نشاط الحضور، خصوصًا الطلاب الذين ينتظرونه بعد قضاء عام دراسي طويل.

واعتبر السويلم أن من دلائل نجاح المهرجان وسيره نحو تحقيق غاياته مشاركة 16 مركزًا تجاريًّا وترفيهيًّا، كما أن الدعم الكبير من هيئة السياحة وهيئة الترفيه وأمانة منطقة الرياض كان له دور في تحقيق المهرجان لأهدافه، وسيواصل المهرجان انطلاقاته واستمرار زخم نجاحاته خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وحتى يومه الأخير.