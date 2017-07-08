الشاب العوفي: تبرعت بكليتي لوالدي ردًّا للجميل وهذا ما أطلبه

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - حفر الباطن

ضرب الشاب رائد مضحي العوفي، أروع أمثلة الوفاء وبر الوالدين في حفر الباطن، حين تبرع بكليته لوالده البالغ من العمر ٦٢ عامًا، منهيًا بذلك معاناته مع ألم الغسيل الكلوي المتكرر إثر إصابته بالفشل الكلوي.

وكان الشاب رائد قد أجرى عملية التبرع عقب مطابقة جميع التحاليل والفحوصات الطبية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، وقد تكللت العملية بالنجاح ويتمتعان بصحة جيدة.

وقد عبر الابن عن سعادته الغامرة بعد نجاح العملية، متمنيًا أن يكون قد استطاع رد بعض أفضال والده عليه، سائلًا المولى عز وجل أن يلبسه ثوب العافية وجميع مرضى المسلمين.

الجدير بالذكر أن المجتمع السعودي يشهد العديد من الحالات المماثلة، حيث يتجاوب متطوعون ومتبرعون مع حالات إنسانية طرحت على الإنترنت لا يعرفونهم شخصيًّا، والبعض الآخر يتبرع لأقاربه، وهذه فطرة إنسانية في المجتمع السعودي في المبادرات الإنسانية.