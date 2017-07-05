الشاعر الكويتي ابن علوش مِن على مسرح جامعة الملك خالد: طوِّروا أبها

المواطن - سعيد مشهور - ابها

طالب الشاعر الكويتي عبدالله علوش خلال المؤتمر الصحفي لأمسيات المملكة الذي أقيم في مسرح جامعة الملك خالد بتطوير أبها.

وأضاف ابن علوش خلال رده على أحد أسئلة الإعلاميين جاء فيه “بما أن عبدالله علوش ضيف أبها التي تغنى بها فنانون وشعراء واحتفلت مؤخراً بلقبها.. ماذا سيقدم لها في الأمسية؟”، ليأتي رد الشاعر قوياً حيث قال “طوروا أبها التي زرتها قبل ٢٥ عاماً وإلى الآن هي كما هي؟”.

وبعد دعوة الشاعر ابن علوش تصدر هاشتاق #طوروا _ابها، موقع التواصل الشهير تويتر وتنوعت تغريدات المغردين بين مطالب بتطوير أبها سياحياً وإيجاد فنادق ومطاعم وخدمات مختلفة وخدمات كخدمات المتنزهات والألعاب وغيرها من الخدمات المختلفة.

الجدير بالذكر أن الشاعر عبدالله بن علوش من ضمن الشعراء المشاركين في أمسيات المملكة والتي ستقام في مدينة أبها.