الشعراء الشباب ينثرون إبداعاتهم في سوق عكاظ

المواطن - واس

استوقفت الأمسية الشعرية التي قدمت، أمس الجمعة، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لسوق عكاظ، بمقر الخيمة الثقافية، محبي الثقافة والأدب من زوار عكاظ والتي حظيت بمشاركة شاعر شباب عكاظ طارق صميلي مع مجموعة من الشعراء الشباب، وهم: الشاعرة شميسة النعماني، والشاعر خليف غالب الشمري، والشاعر محمد عبدالعزيز العتيق، وأدارها مفرح الشقيقي.

وقدم الشعراء قصائدهم الفصحى المتنوعة في الوطن، وقضايا اجتماعية ووطنية وفي الغزل وفي سوق عكاظ، وسط تفاعل الحضور الذي أشادوا بما قدمه الشعراء الشباب.

وبدورهم، شكر شعراء الأمسية القائمين على سوق عكاظ لدعمهم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مثل هذا المحفل الثقافي الكبير على مستوى الوطن العربي، وأكدوا أن هذه الأمسية تُعد داعمًا كبيرًا لهم في مسيرتهم الشعرية.