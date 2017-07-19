«الشمراني» ينضم للشباب بهذا المبلغ

المواطن - الرياض

وافق مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة الأمير نواف بن سعد، على بيع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الزرقاء، ناصر الشمراني لصالح نادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وطلب الهلال الحصول على مبلغ 8 ملايين ريال دفعة واحدة من إدارة الشباب، لتوقيع عقد بيع الشمراني بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة، بناءً على رغبة مدرب الليوث سامي الجابر.

وكان الجهاز الفني لفريق الهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز قد وافق على بيع الشمراني، بسبب عدم حاجته لخدماته خلال الفترة المقبلة، بعدما عاد لصفوف الزعيم قادماً من العين الإماراتي بنهاية الموسم المنقضي 2016-2017.

يذكر أن الشمراني انتقل للهلال قادماً من الشباب، بعدما قدم عدة مواسم مميزة برفقة الليوث جعلته في صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.