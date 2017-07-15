الشورى يصوِّت على توصية بإنجاز الملف الصحي الموحد الاثنين

المواطن - واس

يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والأربعين التي يعقدها بعد غد الاثنين على عدد من توصيات اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436/1437هـ تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ومن أبرز التوصيات التي قدمتها اللجنة المطالبة بأن تقوم وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لانجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد، كما طالبت اللجنة بالإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها أخيراً والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي .

ويناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1436/1437هـ، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1436/1437هـ .

ويصوت المجلس بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1436/1437هـ على عدد من التوصيات التي قدمتها اللجنة. وفي جلسة المجلس العادية السابعة والأربعين التي تعقد يوم الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الايدز) وحقوق المصابين وواجباتهم المعاد دراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى .

ويستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1436/1437هـ.

ويناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1435/1436هـ وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1436/1437هـ .

ويصوت المجلس على مشروع النظام الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة.

أما جلسة المجلس العادية الثامنة والأربعين التي تعقد يوم الأربعاء القادم فيناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية . كما يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436/1437هـ.

ومن أبرز ما طالبت به اللجنة تبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة ،كما طالبت اللجنة بوضع خطة تهدف إلى توسيع نشاط البرنامج في جميع مناطق المملكة بشكل متوازن.

ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 146/1437هـ وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1436/1437هـ.

ويصوت المجلس في هذه الجلسة على توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1436/1437هـ وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

ويتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته العادية الثلاث عدد من مشروعات مذكرات التفاهم والتعاون والاتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.