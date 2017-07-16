الصندوق العقاري يعتزم إعادة تصنيف المستفيدين لهذا السبب

المواطن - الرياض

يعتزم صندوق التنمية العقاري إعادة تصنيف المستفيدين بهدف استبعاد المتعثرين من قوائم الانتظار اعتماداً على بيانات “سمة”.

وأوضح خالد العمودي، المشرف العام على “صندوق التنمية العقاري”، أن الصندوق يعتزم القيام بتصنيف جديد للمستفيدين بهدف استبعاد المتعثرين بالاعتماد على بيانات الشركة السعودية للتصنيف الائتماني “سمة”، مؤكداً أن الصندوق يدرس تدشين مركز لدعم مستفيدي التمويل المدعوم بسبب ضعف التنسيق بين الأفراد وقطاع التمويل.

وأشار إلى أن المركز سيقوم باستقبال المستحقين للتمويل العقاري ممن يواجهون إشكاليات في الحصول على التمويل، واستقبال طلبات الراغبين في تمويل بناء منازلهم والمسمى بالتمويل الذاتي، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأكد العمودي أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج “سكني” تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.