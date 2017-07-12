الصين تُنشئ أول قاعدة عسكرية بالخارج في دولة عربية

المواطن - وكالات

تحركت سفن تحمل أفراداً من الجيش الصيني في طريقها إلى جيبوتي بالقرن الأفريقي من أجل إقامة أول قاعدة عسكرية لبكين في الخارج، وفق ما قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الثلاثاء.

وبدأت الصين في العام الماضي إقامة قاعدة لوجستية في جيبوتي، العضو بجامعة الدول العربية، والتي تحتل موقعاً استراتيجياً لإعادة تزويد السفن البحرية المشاركة في مهام حفظ السلام والمهام الإنسانية بالوقود قبالة سواحل اليمن والصومال على نحو خاص.

وستكون هذه أول قاعدة بحرية للصين في الخارج رغم أن بكين تصفها بأنها منشأة لوجستية، وفق ما نقلت “رويترز”.

وقالت شينخوا في تقرير مقتضب في وقت متأخر أمس الثلاثاء إن السفن غادرت من تشانجيانغ في جنوب الصين “لإقامة قاعدة دعم في جيبوتي”.

وأثار موقع جيبوتي على الطرق الشمالي الغربي للمحيط الهندي القلق في الهند من أن تصبح جزءاً آخر من “سلسلة اللؤلؤ” الصينية التي تضم تحالفات عسكرية وعتاداً يطوق الهند وأيضاً بنغلادش وميانمار وسريلانكا.