الطقس الأربعاء: غبار يعيق الرؤية الأفقية في هذه المناطق والمرتفعات ضالّتك للفرار من الحر

المواطن ـ الرياض:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأربعاء، زيادة شدة الحرارة على شمال شرقي وشرق المملكة، ورياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تصل إلى أقل من (2كم) على مناطق شرق ووسط وجنوب المملكة، كذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وسماء غائمة جزئياً وطقساً لطيفاً على مرتفعات جنوب غربي المملكة.

وأشارت الهيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – إلى أنَّ “حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية إلى جنوب غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط، وشمال غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج”.

وأضافت “تكوّن الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوب شرقية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج”.