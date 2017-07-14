الطقس الجمعة: شديد الحرارة شمال شرقي المملكة وغبار يتربص بهذه المناطق

المواطن ـ الرياض:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الجمعة، أن يكون الطقس حارًا على معظم مناطق المملكة، شديد الحرارة على شمال شرقي وشرق المملكة.

وأشارت الهيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، إلى أنَّ “الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، تنشط على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، وحائل، كذلك على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر، وتبدو السماء غائمة جزئياً ويكون الطقس لطيفًا على مرتفعات جنوب غربي المملكة”.

وبيّنت أنَّ “حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج”.