الطيران المدني السعودي يدعم تشغيل مطارات الحكومة الشرعية باليمن

المواطن - الرياض

عقدت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماعًا تنسيقيًّا مع نظيرتها في اليمن، بحضور عبدالحكيم بن محمد التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد باليمن.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالنقل الجوي بين البلدين وسبل تطويرها، ودعم أنشطة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد باليمن، بالإضافة لمناقشة الكثير من المواضيع الفنية التي تدعم تشغيل المطارات المحررة في اليمن وتنسيق الجهود في صناعة الطيران واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لليمن للوصول لمستوى التشغيل المطلوب.

ومن جانبه، أكد التميمي أن العلاقة التي تجمع البلدين قوية ومتينة، وأن المملكة تجمعها باليمن علاقات أخوية وطيدة.

وأضاف التميمي أن الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، تقوم بدورها في مساعدة الأشقاء في الجمهورية اليمنية، وتم خلال الاجتماع مناقشة الكثير من المواضيع الفنية التي تدعم تشغيل مطارات الحكومة الشرعية في اليمن وتنسيق الجهود في صناعة الطيران واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لليمن للوصول لمستوى التشغيل المطلوب.

يُذكر أن الاجتماع حضره مسؤولون ومختصون في مجالات الطيران باليمن والهيئة بالمملكة، وتوصل الاجتماع لعدد من التوصيات التي تدعم توجه المملكة لدعم وتطوير الطيران المدني في الجمهورية اليمنية وتوفير بعض المتطلبات التشغيلية.