العالم بانتظار “الكلاسيكو” في كأس السوبر

المواطن - وكالات

ينتظر عشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم، مواجهة الـ”كلاسيكو” الأول، بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، في ذهاب كأس السوبر الإسباني.

وتقام بطولة كأس السوبر الإسباني، بطريقة الذهاب والإياب، وستقام مباراة الذهاب بين برشلونة، بصفته بطلا للكأس، وريال مدريد، كونه بطلا للدوري، يوم الأحد 13 أغسطس/آب المقبل، على ملعب “كامب نو”.

ومن ثم تنتقل المواجهة بين الغريمين التقليديين، بعد أربعة أيام، إلى ملعب “سانتياغو برنابيو”، قلعة الفريق الملكي.

وسيحاول فريق برشلونة الفوز بلقب بطل كأس السوبر الإسباني، للمرة 13، وتعزيز رقمه القياسي.

بينما يبحث ريال مدريد عن اللقب العاشر في هذه البطولة، لتقليص الفارق إلى لقبين، بينه وبين الفريق الكاتالوني.

كما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة أندية الليغا المحترفة، أن الموسم الجديد للدوري، سيبدأ في عطلة الأسبوع الثالث من شهر أغسطس/آب المقبل، وينتهي في 20 مايو/أيار 2018، بينما تنتهي منافسات مسابقة كأس الملك، بالمباراة النهائية، في 21 إبريل/نيسان 2018.