العثمان يتذكر موسم التتويج.. ويوجه رسالة إلى جماهير النصر

المواطن ـ محمد سلام

تمنى مدير الكرة السابق في نادي النصر، سالم العثمان، تحقيق الفريق النصراوي للبطولة العربية التي ستنطلق خلال الأيام المقبلة في مصر، مؤكدًا أن إدارة العالمي عملت بشكل مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولا يتبقى سوى وقفة الجماهير في الموسم الجديد.

وقال العثمان من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “بإذن الله تكون البطولة العربية بداية خير على الفريق، الإدارة عملت واللاعبين قلوبهم على بعض، لنبقى خلف النادي وندعمه”.

وطالب العثمان بمساندة الجماهير القوية خلال الفترة المقبلة؛ حتى يعود العالمي إلى مكانته الطبيعية، بعد أن غاب لمدة موسمين عن تحقيق أي لقب محلي.

وأشار إلى أن هناك تشابهًا بين الظروف الحالية، وما حدث قبل موسم 2014، حينما حقق الفريق بطولة الدوري، وأنهى العثمان تغريداته بقوله: “الأجواء الجميلة بالنادي تذكرني بمعسكر النصر قبل بداية موسم 2013- 2014، والتي كنا فقط نحتاج فيها وقفة الجمهور وثقتهم، وتحقق ذلك وحققنا ما نريد”.