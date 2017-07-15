العثور على جثتي أب وابنه بحفر الباطن في هذه الحالة!

المواطن - الرياض

كشف فريق “عون” للبحث والإنقاذ، اليوم السبت، عن العثور على جثتي أب وابنه، فُقدا في قرية “القليب” التابعة لمحافظة حفر الباطن، وماتا عطشًا من شدة الحر.

وأوضح الفريق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المواطن المفقود 30 عامًا، وابنه 9 أعوام، كانا يستقلان “جيب تويوتا” ذات لوحات كويتية، في طريقهما إلى الكويت، قبل أن يضلا الطريق وينقطع بهما الاتصال.

وتبيّن أن الموقع الذي فُقد فيه الأب وابنه قريب من عزبة صاحب إبل، وأن المركبة غاصت بالرمال، فترجلا منها بحثًا عن منقذين، لكنهما فقدا الحياة بسبب الحرارة والعطش.