العربية للعود: راتب الموظف السعودي ضعف المقيم.. ولم نفصل أحداً تعسّفياً

المواطن - الرياض

نفت الشركة العربية للعود فَصْل أي موظف بشكل تعسفي أو اتخاذ أي خطوة لخفض التكاليف، مشدّدة على استعدادها التام لعودة أي موظف إلى العمل وتعويضه ما لم يكن الاستغناء عنه بسبب عدم التزامه بواجبات وحقوق العمل.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنها لا يمكن أن تساوم على كفاءة الشاب السعودي، موضحة أنها وضعت على عاتقها مهمة توظيف شباب المملكة وتأهيله لسوق العمل ليكون ذا مناصب عالية في الشركة.

وأضافت: جُل مناصبنا في الشركة للشباب السعودي ممن لهم أكثر من ١٠ سنوات في الشركة ولدينا ٨٦٥ موظفاً أي ما يتجاوز نسبته ٣٣.٩٨٪؜ من إجمالي القوى العاملة بالشركة.

وتابعت العربية للعود في بيانها: “نطمح في وصول تلك النسبة إلى ٤٠٪؜ في نهاية العام الجاري ثم إلى ٥٠٪؜ بنهاية عام ٢٠١٨٪؜”.

وأكدت الشركة موقفها، موضحة أنه في حال تعيين البائع السعودي المستلم بعد فترة التجربة يكون راتبه ٥٤٠٠ ريال بالإضافة للحوافز والعمولات والإجازات مدفوعة الثمن، بالإضافة إلى التأمين الطبي له ولعائلته، ويتميز عن غيره بزيادة تصل إلى ٦٧٥٠ ريالاً بعد مرور سنة بينما المقيم أقل من نصف راتبه.

في سياق متصل كشفت الشركة عن أن لديها مصنعاً نسائياً بنسبة ١٠٠٪؜ من الموطنات وهي بصدد إنشاء مصنع نسائي جديد سيحتاج إلى توظيف أكثر من ٥٠٠ موظفة سعودية.

وختمت العربية للعود بيانها بالتأكيد على تقبُّلها للنقد الهادف المبني على التكاتف لبناء الوطن وراحة المواطن، مشددة على سعيها للتطوير والمضي قدماً نحو الأفضل، مشددة على أنها لن تتخلى عن حقوقها في حفظ سمعتها من الحملات التشويهية والشائعات المُغرضة.