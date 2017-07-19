العمري بملتقى النماص الدعوي: هكذا تتحقق سعادة القلوب

المواطن - رائد القرفي - النماص

ألقى فضيلة الشيخ سلمان العمري، مساء أمس الثلاثاء، محاضرة بعنوان “سعادة القلوب” وذلك بعد صلاة المغرب بالجامع الكبير بمحافظة النماص، ضمن فعاليات الملتقى الدعوي الذي يقام ضمن مهرجان “صيفنا ألوان”.

وقد أكد فضيلته أن سعادة القلوب لا تكمن في كثرة الغنى ولا في كثرة الأولاد ولا في الجاه والسلطان وإنما تكمن في إرضاء الرحمن الرحيم، فكم من أناس كانوا فقراء وكانوا في قمة السعادة لأن قلوبهم كانت متعلقة بالله عز وجل.

كما أكد فضيلته أن كثرة المشكلات التي تحدث ما هي إلا من نواتج البعد عن الله عز وجل، ناصحاً الحضور بضرورة مراجعة علاقاتهم مع الله عز وجل وتحسينها إلى الأفضل حتى تحصل لهم السعادة في الدنيا والفوز في بالآخرة .

وفي نهاية المحاضرة تمت السحوبات وتوزيع الجوائز على الفائزين.

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