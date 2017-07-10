العمل تتوعّد المنشآت الطاردة للمواطنين.. وتُفعّل بوابة العمل الوطنية

المواطن - إبراهيم الزاحم - الرياض

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فعليًّا، تفعيل البوابة الوطنية للعمل، والتي يتطلب من كل منشأة عند رغبتها في استقدام عمالة خارجية عرض الأعمال التي تنوي الاستقدام لأجلها على السعوديين والسعوديات، من أجل رفع نسبة التوطين لوظائف السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ خالد أبا الخيل، اليوم الاثنين، عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنّ ‏الوزارة لا ولن تسمح لأي منشأة باستخدام أي مادة ذريعة لفصل السعوديين”.

وأضاف: “الوزارة ماضية ببرامج التوطين.. وسيتم قصر العمل في عدد من الأنشطة على السعوديين”.

وقال: “لقد بدأت الوزارة فعليًّا بتفعيل البوابة الوطنية للعمل، بحيث يعرض فيها كل طلب استقدام على أي وظيفة على السعوديين”.