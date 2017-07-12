العمل تدعو منشآت القطاع الخاص لتسجيل الفرص التدريبية المتاحة ببرنامج صيفي

المواطن - الرياض

جددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، دعوتها لمنشآت القطاع الخاص لتسجيل الفرص التدريبية المتاحة لديها أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي (صيفي)، وذلك قبل الموعد النهائي المقرر لعملية التسجيل وهو يوم السبت المقبل (21 شوال الجاري).

وأضافت الوزارة أنها ستنفذ جولات تفتيشية على تلك المنشآت بدءًا من الأسبوع المقبل، وضبط المنشآت غير الملتزمة بالقرار الوزاري الذي يلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملًا فأكثر بقبول نسبة من الطلاب والطالبات بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرات عملية خلال فترة الصيف تمهيدًا لتطبيق العقوبات بحقها، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الطاقات السعودية الشابة، وذلك من خلال تدريبهم على رأس العمل أوفي جهات التدريب المعتمدة.

ويمكن للمنشآت التسجيل إلكترونيًا عبر رابط البرنامج، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) من خلال الرابط الإلكتروني للبرنامج (هنا).

ويقدم “صيفي” فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، بهدف إكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف، وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

وينقسم التدريب في (صيفي) إلى نوعين، الأول: التدريب على رأس العمل، وهو التدريب الذي يتم داخل منشآت القطاع الخاص، ويعمل فيه الطالب أو الطالبة إلى جانب موظف المنشأة لاكتساب الخبرة والتعرف على بيئة العمل، والثاني: التدريب لدى جهات تدريبية، وهو التدريب الذي يتم في جهات تدريبية معتمدة بتمويل من منشآت القطاع الخاص التي يتعذر عليها التدريب على رأس العمل، أو لديها الرغبة في تدريب الطلاب لدى جهات تدريبية.