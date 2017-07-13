العويس: تكريم أبناء الشهداء ورعايتهم واجب وطني

أكد سعود بن محمد العويس، رئيس جمعية ذوي شهداء الواجب “واجب”، أن تكريم أبناء الشهداء ورعايتهم واجب وطني مشيدًا بجهود رجال الأعمال في هذا الصدد.

وأوضح أن الجمعية حريصة على رعاية اللقاءات والاحتفالات التي تخص أبناء الشهداء وتعمل على رعايتهم وتكريمهم ومشاركتهم أفراحهم في كل مناطق المملكة وفق توجيهات ولاة الأمر وفقهم الله،وحاثًّا رجال الأعمال على المساهمة وتبني المشاريع التي ترعاها الجمعية في خدمة ورعاية ذوي الشهداء .

ورفع العويس شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم على رعايته الكريمة لحفل تكريم أبناء شهداء الواجب من أبناء منطقة القصيم.

وقال العويس في تصريح صحافي خلال حضوره للحفل الذي أقامه الشيخ سليمان بن صالح الدبيخي لأبناء الشهداء بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة إن المبادرة بإقامة هذا الاحتفال واجب وطني أسعد كل من حضر وهو تكريم لجميع أبناء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لدينهم ووطنهم.

وأضاف العويس أن الجمعية حريصة على رعاية اللقاءات والاحتفالات التي تخص أبناء الشهداء وتعمل على تكريمهم في كل مناطق المملكة وهذه البادرة المباركة من إمارة القصيم ورجالاتها بادرة طيبة يستحقون عليها التقدير ونخص بذلك راعي المبادرة الشيخ سليمان الدبيخي الذي كرم أبناء الشهداء واحتفى بهم.

وبيَّن العويس أن المبادرات الوطنية التي يقوم بها رجال الأعمال في المشاركة بتكريم أبناء الشهداء عمل وطني يذكر فيشكر وأجره عند الله عظيم والمتوقع والمأمول أن نرى مبادرات قادمة من جميع رجال الأعمال لتكريم أبنائنا وتقديم الخدمات التي تمس حياتهم ومستقبلهم العملي بما يضمن لهم الحياة الكريمة وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم.