الغبار الكثيف يغطي شوارع ومنازل محافظة شرورة

المواطن - حسين الحامد - شرورة:

غطى الغبار الكثيف، اليوم، سماء جميع مراكز وقرى محافظة شرورة بدرجات متفاوتة وتدنت على إثر ذلك مستوى الرؤية.

وبدأ الغبار يملأ سماء المحافظة بشكل تدريجي في الساعات الأولى من صباح اليوم، ثم ازدادت كثافته وغطّى جميع منازل المحافظة وشوارعها ومحلاتها.

من جانبه قام مستشفى شرورة العام ومراكز الرعاية الصحية الأولية في المحافظة بالاستعداد لاستقبال الحالات التي تعاني من أمراض تنفسية مزمنة نتيجة هذه الموجة وسوف يعلن في وقت لاحق عن العدد الإجمالي للحالات التي تم معالجتها نتيجة هذه الموجة.

الجدير بالذكر أن هذه الموجة ما زالت تجتاح منطقة نجران ومحافظاتها.