الفريق أول خالد قرار .. اسم لامع في خارطة الأمن يهابه الإرهاب

المواطن - محمد عامر

صدر مساء أمس أمر ملكي بترقية الفريق خالد بن قرار الحربي قائد قوات الطوارئ الخاصة إلى رتبة فريق أول بعد عام من ترقيته لرتبة فريق.

ويعد الحربي من الاسماء البارزة في خارطة الامن الوطني لما يتمتع به من خبرات كبيرة في المجال الامني والاداري فيما عرف عنه الانضباطية والدقة في المواعيد والمهام الموكلة له فضلا عن مايتمتع به من صفات قيادية وانسانية اكسبته محبة الجميع.

ودرس الحربي المرحلة الابتدائية بالمدرسة السعودية بالمهد، والمتوسطة في ابن القيم، فيما أكمل المرحلة الثانوية بالمدينة بمدرسة “ثانوية أحد”.

تخرّج الحربي من الكلية الأمنية بالرياض وتم تعيينه بعد تخرجه ضابطًا بالطوارئ الخاصة بالمدينة، وبعد ذلك التحق بالعديد من الدورات الداخلية والخارجية والخارجية مثل الصاعقة والمظلات وخارجيًّا في بريطانيا والصين، ودورة أركان لمدة عامين في إندونيسيا.

وتدرج الحربي في عدة مناصب، حيث عيّن قائدًا لقوات الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة وبعدها مساعدًا لقائد الطوارئ الخاصة بالمملكة وذلك بتاريخ 1-11-1431، ثم عيّن قائدًا لقوات الطوارئ الخاصة بالمملكة.

ويشهد التاريخ للفريق الاول الحربي أن له دورًا هامًا في مواجهة الكثير من العمليات الإرهابية، ومنها عملية المدينة التي قُتل فيها المطلوب وليد الردادي فيما أشرف على اعمال الحج والعمرة خلال العام المنصرم .