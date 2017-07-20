الفريق أول ركن سهيل المطيري رئيسًا للحرس الملكي.. وهذه أبرز مهامه

المواطن - الرياض

أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بترقية الفريق سهيل بن صقر المطيري، إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه رئيسًا للحرس الملكي.

وضمن مهام الفريق سهيل المطيري ، تأمين الحراسة للملك سلمان، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وكبار الشخصيات من ضيوف المملكة، وأيضًا تأمين كافة القصور والدواوين والضيافات الملكية والمناسبات التي يرعاها خادم الحرمين وولي العهد.

وأيضًا، ضمن مهام الحرس الملكي، ورئيسه الجديد الفريق المطيري، متابعة جميع العاملين في مختلف الدواوين والقصور الملكية ومجلس الوزراء وجميع الأماكن التي يتواجد بها الملك ومنحهم بطاقات الدخول إلى تلك الأماكن بعد التأكد منهم من الناحية الأمنية، بالإضافة إلى التنسيق مع المراسم الملكية ومكتب شئون المواطنون بما يختص بمقابلات الملك للمواطنين وغيرهم من كبار الشخصيات والأجانب.

ويقع على كاهل الحرس الملكي أيضًا، التنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية في الاحتفالات والمناسبات المختلفة التي تقام داخل المملكة لوضع خطط الأمن المشتركة لتوفير الأمن والحماية للملك وجميع من برفقته من المسئولين وكبار الشخصيات، بالإضافة إلى الاشتراك مع قطاعات القوات المسلحة الأخرى في أي عمليات قتالية تتلاءم مع مهام وتسليح الحرس الملكي.