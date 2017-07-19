الفيحاء يكشف حقيقة مفاوضة ثنائي النصر

المواطن - الرياض

كشف نادي الفيحاء، حقيقة دخوله في مفاوضات خلال الفترة الحالية للحصول على خدمات ثنائي فريق النصر السابق، حسين عبدالغني ونايف هزازي.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية، تفيد بفتح الفيحاء خط المفاوضات مع ثنائي النصر، لتدعيم صفوف الفريق الصاعد للمرة الأولى في تاريخه لدوي جميل للمحترفين بداية من موسم 2017-2018.

ونفى محمد الدهش المشرف العام على فريق الكرة بالفيحاء، وجود أي مفاوضات خلال الفترة الأخيرة مع ثنائي النصر السابق حسين عبدالغني ونايف هزازي.

يذكر أن النصر وقَّع مخالصة مالية مع قائده السابق حسين عبد الغني، بعدما قضى عدة مواسم بين جدران قلعة العالمي حقق خلالها العديد من البطولات، تلاه إنهاء التعاقد مع هزازي.