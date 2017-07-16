الفيفا يكشف حقيقة طلب دول عربية سحب استضافة كأس العالم من قطر

المواطن - وكالات

نفى متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن يكون رئيس الاتحاد قد تسلم أي طلبات من دول عربية لسحب استضافة بطولة كأس العالم 2022 من قطر.

يذكر أن موقع “ذا لوكال” السويسري كان قد نقل تصريحات عن رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو، جاء فيها إن “السعودية واليمن وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر كتبوا خطاباً جماعياً إلى (فيفا)، يطالبونه بسحب البطولة من قطر وفقاً للمادة 85 من قانون الاتحاد، التي تسمح بمثل هذا الإجراء في حالة الطوارئ”.

وقال المتحدث، إن رئيس “الفيفا” لم يستقبل أي خطاب كهذا، وبالتالي لم تصدر منه تعليقات في هذا الأمر، وفقاً لرويترز.

وأضاف: “الفيفا على تواصل بشكل منتظم مع اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم 2022، واللجنة العليا للمشاريع والإرث للتعامل مع شؤون متعلقة بكأس العالم 2022”.

وأعلنت كلٌّ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر، وأغلقت المنافذ البحرية والجوية والبرية معها، وطالبتها بالكف عن تمويل ودعم الإرهاب، بسبب استمرار دعم الدوحة للعناصر المتطرفة وعلاقتها المشبوهة مع طهران.