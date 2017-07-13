القاص الكرت يشارك في الندوة الثقافية بسوق عكاظ

المواطن - الرياض

يشارك القاص والكاتب الصحفي جمعان الكرت في الندوة الثقافية التي ينظمها سوق عكاظ لهذا العام بعنوان “البرامج الإعلامية الثقافية في خدمة الثقافة العربية” بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين ويديرها الشاعر خالد قماش.

وقد استضافت قناة الثقافية مساء أمس، الكاتب الكرت ليتحدث وزميله رئيس النادي الأدبي بمنطقة نجران سعيد آل مرضمة عن أهمية سوق عكاظ ودوره الثقافي والتراثي والتاريخي والجمالي.

وامتد اللقاء لما يزيد على ساعة وأداره المذيع المتألق تركي الأحمري.

‎