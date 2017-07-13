القبول مستمر في تقنية المدينة واستحداث قسم التقنية الخاصة

المواطن - المدينة

تواصل كلية التقنية في المدينة المنورة استقبال الراغبين في الالتحاق بمسار الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي المقبل 1438/1439هـ حتى يوم الخميس الموافق 6 / 11 / 1438هـ عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط (هنا).

وأوضح عميد الكلية المهندس محسن بن حسن الصاعدي أن الكلية بالمدينة المنورة تدرب في أحد عشر تخصصاً بفروعها بالمحافظات التابعة للمنطقة إدارياً في الحناكية وبدر والمهد وخيبر والعلا والعيص، مشيراً إلى افتتاح قسم “التقنية الخاصة” لأول مرة الذي يدعم فئة الصم من حيث تأهيلهم للتدريب في مجال دبلوم التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب الآلي على المتسوى الرابع من نظام المؤهلات المهنية الوطنية، حيث يُمنح الخريج من هذا البرنامج الشهادة الجامعية المتوسطة في تخصص التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب الآلي لفئة الصم من قسم التقنية الخاصة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يعمل الخريج في المجالات المرتبطة بتجميع وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والمجالات المرتبطة في التطبيقات المكتبية على الحاسب الآلي بما يناسب هذه الفئة كتجميع أجهزة حاسب آلي وإدخال البيانات وتسجيل المعلومات وأعمال السكرتارية الخاصة، كما يمكنه أن يعمل مساعد مدرب لتدريب من هم في فئته.

وأهاب عميد الكلية التقنية بالمدينة المنورة بالطلاب الراغبين الالتحاق بأي من التخصصات التي تدرب بها الكلية من خريجي الثانوية العامة، والمعاهد الصناعية الثانوية ومن في حكمهم، الدخول على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وتعبئة البيانات بعناية وأن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أبناء المواطنات السعوديات وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك، مشيراً إلى أن التدريب سيكون في ورش ومعامل الكلية والفصول الذكية المجهزة بأحدث المعدات المتصلة بالشبكة العالمية لمدة سنتين وفصل للتدريب التعاوني كما يمكن قبول الموفدين أو المبتعثين من القطاع العام أو الخاص شريطة موافقة مرجع العمل على التدريب حسب التعليمات المنظمة لذلك.

وشدد المهندس الصاعدي على مراعاة صحة المعلومات في استمارة التقديم التي تتيح للمتقدم إمكانية الترشح المبدئي عن طريق الرسائل النصية التي تصل من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل على هواتف المتقدمين التي بها يراجع الكلية لاستكمال باقي المتطلبات.