القتل قصاصاً لمواطن طعَن آخر في الدمام

المواطن - الدمام

نفّذت وزارة الداخلية صباح اليوم حكم القتل قصاصاً بحق مواطن أقدم على قتل آخر طعناً بالسكين في الدمام.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً بشان تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في الدمام، فيما يلي نصه :

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / عبدالله بن مسفر بن غنام العجمي ( سعودي الجنسية ) على قتل / شبيب بن سائر بن جديع العجمي ( سعودي الجنسية ) وذلك بطعنه بسكين؛ مما أدّى لوفاته على إثر مضاربة جماعية.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ عبدالله بن مسفر بن غنام العجمي ( سعودي الجنسية ) اليوم الخميس الموافق 19 / 10 / 1438هت بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.