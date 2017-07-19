القرشي ساخرًا من بيان الشباب: ركيك ولا علاقة لمن كتبه بالإعلام

المواطن ـ محمد سلام

هاجم الإعلامي الرياضي سامي القرشي إدارة نادي الشباب، بعد أن أصدرت بيانًا جديدًا بخصوص قضية الحارس محمد العويس، حيث اتهمت من خلاله الاتحاد السعودي لكرة القدم بالشراكة مع من وصفته بالفاسد المجهول، وأكدت أن تستر اتحاد الكرة على الفاسد المجهول يجعل إدارة الشباب تعتبر اتحاد الكرة خصمًا مباشرًا في القضية.

وكان الحارس محمد العويس قد انتقل إلى النادي الأهلي، بعد نهاية عقده مع الشباب، وأكدت الإدارة الشبابية في عدة بيانات أن هناك شبهة فساد في الصفقة، وأنه تم إغراء اللاعب بالأموال حتى يتمرد على ناديه.

وعلق القرشي على بيان الشباب من خلال تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال فيها: “مختصر البيان وردت مجهول وفاسد وتستر 18 مرة 5 مجهول 5 تستر 5 فاسد عزت شريك.. تكفون يا جماهير دوروا الفاسد معنا.. انت ما تجرأت تبغى غيرك يقوله”.

وأضاف: “هو بيان بس استحوا من كثر البيانات.. قال ايش محد ينتبه إذا سميناه خطاب بيان ولو طارت.. البيان يتهم الاتحاد السعودي وعادل عزت بالشراكة في الفساد بشكل معلن إن صمت الاتحاد فهو اعتراف بالفساد والشراكة هل انقلب الشركاء على الاتحاد”.

وأشار القرشي إلى أن البيان ضعيف من حيث الصياغة والمضمون، وقال: “قرأته مرتين.. صياغة ركيكة جدا ولا علاقة لمن كتبه بالإعلام.. وعلى مستوى المضمون فباختصار ليش تشتكونا وأحنا طلبناكم تدرون الفاسد وما عطيتونا وجه”.

وأنهى قائلا: “العويس تسبب في إصدار 6 بيانات وقرارين و3 شكاوى وتعديل لائحة وطرد إداري واستقالة رئيس لجنة وعضو وطير حارس و50 برنامج و320 صفحة.. ويغني”.