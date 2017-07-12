القرشي: هذه أزمة إدارة الأهلي!

المواطن ـ محمد سلام

وجه الإعلامي الرياضي سامي القرشي انتقاداته لإدارة النادي الأهلي الحالية؛ لتأخرها في حسم التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن مشكلة الإدارة الأهلاوية أنها لا تتواصل مع الجماهير والمحبين للنادي.

وقال القرشي في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “لا زلت أترقب كغيري طموح عالي، يدل عليه تعاقدات وحسم، مشكلة الأهلي المزمنة ثقافة القروب، التواصل مع المدرج معدوم، نحن نفهم وأنتم لا تفهمون”.

هذا ولم تقم إدارة الأهلي برئاسة الأمير فهد بن خالد بأي تعاقدات أجنبية حتى الآن، ويُطالب الكثيرون بضم لاعبين في مركزي المدافع ومحور الوسط، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وفي سياق آخر، تقدم النادي الأهلي بالعزاء إلى مدافع الفريق معتز هوساوي؛ وذلك بعد وفاة شقيقه، وسيصل اللاعب صباح الغد من معسكر النمسا لتلقي واجب العزاء.