القصاص من مواطن قتل آخر طعناً بسكين في عسير

المواطن - واس

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً بحق مواطن أقدم على قتل آخر طعناً بسكين في عسير إثر خلاف بينهما.

وأصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة عسير، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.

وقال تعالى ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).

أقدم / أحمد بن موسى بن محمد عسيري – سعودي الجنسية – على قتل / قاسم بن حسن بن محمد الناشري – سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين؛ مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل ورشدهم واتفاقهم مع بقية الورثة على طلب القصاص من الجاني، وأيد الحكم من مرجعه ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ وتكليف القصار من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ أحمد بن موسى بن محمد عسيري – سعودي الجنسية – اليوم الثلاثاء 24 / 10 / 1438 هـ بمدينة أبها بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.