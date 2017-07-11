القوات العراقية تقتل الداعشي “أبو حفصة” أثناء محاولته الهرب

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قتلت القوات العراقية القيادي الداعشي المكنى أبو حفصة ، أثناء محاولته الهرب عبر نهر دجلة، وكان بحوزته صور شخصية وأوراق ثبوتية، إضافة إلى أجهزة اتصال لاسلكية وحاسوب محمول وكاميرا وساعة وأجهزة أخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لجثته.

وكانت القوات العراقية قد تمكنت من رصد محاولة هروب عناصر من داعش عبر نهر دجلة وإطلاق النار عليهم.

وأكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، أنّ “عناصر تنظيم داعش الإرهابي اتخذوا خيار الفرار سبيلًا لهم بعد تقدم القوات الأمنية في كل المحاور”، ولفت إلى أن “30 عنصرًا من داعش قُتلوا وهم يحاولون الفرار بالسباحة في نهر دجلة”.