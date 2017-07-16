الكشف عن هوية مبتعث توفي في سقوط طائرة بفلوريدا

المواطن - الرياض

قال نائب رئيس النادي السعودي بجامعة “Embry-riddle” زياد دغريري، إن الطالب السعودي الذي توفي في حادثة سقوط طائرة في ولاية فلوريدا، يدعى “محمد العنزي” ويبلغ 27 عاماً، ويدرس الطيران في أكاديمية “sunrise flight academy”.

وأضاف دغريري، أن العنزي حاصل على رخصتي طيران، وكان على وشك التخرج من الأكاديمية والحصول على الرخصة الثالثة “رخصة الطيران التجاري”.

من جهته، أوضح زميل المتوفى أن ذوي العنزي ينتظرون موافقة الطب الشرعي لنقل جثمانه ودفنه في الرياض.

وأشار إلى أن الفقيد متزوج ولديه ابنة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وكان يعمل في إحدى الشركات بالمملكة، وسافر إلى أمريكا في 2014 لتعلم الطيران، وفقا لـ”مكة”.

إلى ذلك، لا تزال السلطات الأميركية تحقق في سبب سقوط الطائرة، فيما أبلغت الأكاديمية طلابها بإلغاء جميع رحلاتها حتى إشعار آخر.