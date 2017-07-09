الكلية التقنية بالباحة تبدأ تلقي طلبات القبول للعام الجديد

المواطن - واس

فتحت الكلية التقنية بمنطقة الباحة اليوم، بوابتها الإلكترونية لاستقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الأول للعام الجديد 1438 / 1439 هـ، الذي يستمر حتى 6 من ذي القعدة المقبل.

وأكد عميد الكلية التقنية المشرف على المعهد الصناعي الثانوي بالباحة مرعي بن سعد القرني أن الكلية أنهت جميع استعداداتها لبدء القبول الإلكتروني الراغبين في الالتحاق بالكلية بطاقة استيعابية تبلغ 720 مقعداً تدريبياً، منها 200 مقعد في البرنامج التطبيقي المسائي و520 مقعداً تدريبياً في البرنامج الصباحي وذلك في جميع التخصصات.

وأكد أهمية هذا التوسع الذي يأتي كنتيجة لتوفير الإمكانات الفنية والبشرية وبناء على الإقبال المتزايد من الشباب على برامج الكلية.

وبين القرني أن البرنامج التطبيقي المسائي أتاح الفرصة للشباب الذين لديهم أعمال في الفترة الصباحية من تحسين مساراتهم الوظيفية وتطوير وقدراتهم بالالتحاق وإكمال دراستهم، مفيداً أن الكلية توفر لهم الكفاءات المتميزة والمؤهلة من المدربين وفق خطط تدريبية تتوافق مع المعايير العالمية للتدريب وتتواءم مع متطلبات سوق العمل.

وفي سياق متصل أعلنت كلية ينبع للتقنية التطبيقية فتح باب القبول بأقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة القسم العلمي أو المعاهد الفنية للفترة الصباحية، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1438/ 1439هـ.

وأوضح عميد الكلية بدر بن حميد الحازمي أن القبول سيكون في تخصصات “تقنية الآلات والمعدات الكهربائية وتقنية القوى الكهربائية وتقنية الإلكترونيات الصناعية وتقنية الإنتاج الميكانيكي وتقنية برمجة الحاسب الآلي وتقنية الاتصالات وتقنية الدعم الفني وتقنية الشبكات وتقنية الوسائط المتعددة ورسوميات الويب”.

وأضاف أن القبول سيتم عن طريق بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الذي يبدأ التقديم فيه من اليوم ويستمر حتى يوم السبت الموافق 6/ 11/ 1438هـ.