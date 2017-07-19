الكلية التقنية بصامطة تحدد آخر موعد لاستقبال طلبات القبول

المواطن - صامطة

تواصل الكلية التقنية بمحافظة صامطة في منطقة جازان استقبال طلبات القبول في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة القسم العلمي أو المعاهد الفنية للفترة الصباحية، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1438/ 1439هـ عبر الموقع الإلكتروني الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (هنا).

وأوضح عميد الكلية التقنية أحمد بن داحش دربشي، أن الكلية أنهت استعداداتها لبدء القبول الإلكتروني للراغبين في الالتحاق بالكلية بطاقة استيعابية تبلغ ١٤٠ مقعداً تدريبياً لمرحلة الدبلوم.

وأشار عميد الكلية التقنية إلى أن القبول بالكلية مستمر حتى يوم السبت 6 / 11 / 1438 هـ.