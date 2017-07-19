الكوليرا تحصد أرواح 1800 يمني

المواطن ـ وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء: إن حالات الوفاة جراء وباء الكوليرا في اليمن تجاوزت 1800 حالة منذ 27 إبريل الماضي.

وقالت المنظمة في تقرير لها: “إنه في الفترة من 27 إبريل الماضي وحتى 17 يوليو أبلغ عن وجود 356 ألفًا و591 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا”.

وأضاف التقرير أنه في الفترة نفسها تم تسجيل 1802 حالة وفاة مرتبطة بالمرض، بفارق 12 حالة عن الأعداد المعلنة أول أمس الاثنين.

وبحسب التقرير فقد كانت المحافظات الخمس الأكثر تضررًا هي العاصمة صنعاء، والحديدة، وحجة، وعمران، وإب، بنسبة 53.9٪ من حالات الإصابة، بإجمالي 192 ألفًا و488 حالة.

فيما ظلت محافظة حجة على رأس قائمة أكثر المحافظات في عدد الوفيات بـ346 حالة، ثم إب 231، والحديدة 210، وتعز 159، وعمران 149 حالة وفاة، ثم بقية المحافظات.

وينتشر المرض في 21 محافظة يمنية، من أصل 22، ولا تزال محافظة أرخبيل سقطرى هي المنطقة الوحيدة التي لم يتم فيها تسجيل أي إصابات.