المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني : أقزام ومرتزقة #قطر يحرفون تاريخ تحرير #الكويت

المواطن - الرياض

قال المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني ان أقزام ومرتزقة قطر يحرفون تاريخ تحرير الكويت، مشيراً الى موقف السعودية التاريخي بزعامة الفهد مازال بالأذهان والكثير من شهود الأعيان موجودين.

وذكر ” القحطاني ” عبر حسابه الرسمي في “تويتر” ان في “كشف الحساب أصرت قطر أن يكون عقد مؤتمرالقمة الخليجية لمناقشة غزو الكويت لديها. ووافق الزعماء لعدم افساد المؤتمر بعد أن هدد حمد بالمقاطعة”.

واضاف “سحب حمد بن خليفة المايك من والده وقال نحن رؤساء القمة ولن يتم مناقشة موضوع غزو الكويت إلا إذا حسمنا موضوع جزيرة حوار وأقرت البحرين أنها لنا”.

وقال “سمع حمد بن خليفة من الملك فهد رحمه الله ومن باقي القادة ما يسوؤه ووبخه الملك فهد بشدة على قلة أدبه مع والده الشيخ خليفة وعلى كلامه الأرعن.” مضيفاً ان هذا تاريخ السعودية يا أقزام السلطة القطرية، ولن يزور. ومحاضر أمانة مجلس التعاون وثقت هذه الحادثة المخزية للتاريخ”.

وأوضح ان “لو استولت القوات التي أحضرتها السلطة القطرية من أنحاء الأرض على قطر لما حررها غيرنا ،رغم أنف تنظيم الحمدين”.

وقال ان “تنظيم الحمدين أول من يعرف أن صدام عرض على الملك فهد أن يتقاسما مجلس التعاون فله الكويت وللسعودية بقية الدول فكان الجواب مارآه لا ما سمع”.

واختتم القول “بعض الإخوة يلومنني على مايرونه من شدة العبارة، لكل مقام مقال. والحديث هذه الأيام يحتاج لهذه اللغة، ولو رجعتم لتغريداتي قبلها لما وجدتم ذلك”.