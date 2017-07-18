المسعود يزف نبأ سارًّا لجماهير الشباب

المواطن ـ محمد سلام

أكد مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب، أحمد المسعود، أن إدارة الليث في طريقها لإغلاق قضية محترف الفريق السابق اللاعب الكوري الجنوبي بارك، واعدًا أن ينتهي هذا الملف يوم الخميس المقبل.

وكانت إدارة الشباب قد تلقت خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يفيد بضرورة سداد مبلغ يتجاوز الـ5 ملايين ريال، للاعب الكوري الجنوبي، وإلا فإنه سيتم خصم نقاط من رصيد الفريق في بطولة الدوري.

وقال المسعود في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “الشباب في طريقه لإغلاق قضيته لدى الفيفا المتعلقة بالمحترف الكوري الجنوبي (بارك).. والخميس المقبل سيتم إغلاق هذا الملف بشكل رسمي بإذن الله”.

من جهة أخرى، وصل- قبل قليل- إلى معسكر الشباب في النمسا المحترف إدريس أمبوبو، وكان في استقباله إداري الفـريق محمد الشمراني.