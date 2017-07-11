المشيخص.. خرج مسلحًا على ولي الأمر وأثار الفتن فقُتل تعزيرًا

المواطن - واس

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيرًا في أربعة من الجناة بالمنطقة الشرقية، ومن ضمنهم يوسف المشيخص، المتهم بالخروج المسلح على ولي الأمر وزعزعة الأمن وإثارة الفتنة من خلال انضمامه لمجموعة إرهابية.

والمشيخص متهم بإطلاق النار معهم على مقر شرطة العوامية مرتين، نتج عن إحداهما إصابة رجلي أمن، وإطلاقه النار على إحدى الدوريات الأمنية، وعلى رجال الأمن أثناء مداهمة منزل أحد المطلوبين أمنيًّا وتقديمه الدعم الطبي لمطلوب آخر عند إصابته من قبل رجال الأمن.

ومتهم أيضًا بتواصله مع أفراد مجموعته للإبلاغ عند انتقال رجال الأمن لأداء مهامهم، ومشاركته في التجمعات المثيرة للشغب، وتستره على أفراد مجموعته من المطلوبين أمنيًّا، وعلى ما يردهم من دعم مالي وعلى عدد من الأشخاص الذين يهرّبون الخمور إلى المملكة ويتاجرون فيها.