المعارضة السورية: جنيف 7 ستأتي بالسلام في هذه الحالة!

المواطن - وكالات

طالبت المعارضة السورية المُشاركة في مفاوضات جنيف 7، أمس الأحد، بتعميم وقف إطلاق النار المعلن جنوب غربي سوريا.

كما طالبت من جنيف بطرد الميليشيات الإيرانية، الداعمة لنظام بشار الأسد في سوريا.

وقبل بدء مفاوضات جنيف 7، أكد المتحدث باسم المعارضة، يحيى العريضي، أن السوريين يتطلعون إلى حالة سلام وخلاص من براميل القتل، وما حدث في الجنوب نريده أن يتمدد إلى كامل بقاع سوريا.

وأضاف العريضي، في تصريحات صحافية في جنيف، أن الشيء الأساسي في وقف إطلاق النار هو أنه يمنع إيران وميليشياتها من التواجد في تلك الأمكنة، ونريد لهذه الميليشيات، التي قتلت السوريين، ألا توجد في سوريا، وفي شأن جولة المفاوضات التي تنطلق اليوم الاثنين، صرح بأن جنيف محطة مهمة، وربما تأتي بالسلام والحرية لسوريا.