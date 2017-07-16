الملحقية في بريطانيا تحذر من حسابات تدعي تقديمها قبولات وخدمات تعليمية

المواطن - الرياض

حذرت الملحقية الثقافية لدى بريطانيا من وجود حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعي تقديمها قبولات وخدمات تعليمية معتمدة من الملحقية داعية إلى ضرورة التواصل معها عبر قنواتها الرسمية.

وقالت الملحقية في بيان لها: لاحظت الملحقية الثقافية في بريطانيا نشاط عدد من حسابات التواصل الاجتماعي التي تروج لتقديمها لقبولات وخدمات تعليمية معتمدة من الملحقية، وتود الملحقية التأكيد على أن وحدة التصاديق بها هي القناة الرسمية المخولة بذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:(هنا).

وأضاف البيان: كما تؤكد الملحقية في هذا الخصوص وفي كافة شؤون الطلبة المبتعثين أو الراغبين للدراسة في بريطانيا على ضرورة استخدام القنوات الرسمية لها، والملحقية إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد على إخلاء مسؤوليتها عن أي تبعات قد تحدث للمستفيدين بسبب طلب تقديم الخدمات من غير قنواتها الرسمية.