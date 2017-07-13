المنصور مديراً للشؤون المالية بتعليم الرياض

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

صدر قرار مساعد المدير العام للخدمات المساندة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ فهد بن ردن الحربي بتكليف الأستاذ أحمد بن حسين بن أحمد المنصور مديراً للشؤون المالية بالإدارة.

وأوضح الحربي أنه تم منح كافة الصلاحيات المفوضة لمدير الإدارة المالية بالمنطقة، وذلك نظراً لترقية المدير السابق الأستاذ ماجد الشريف في جهاز الوزارة.

وأعرب المنصور عن شكره للمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض د. عبدالله المانع ولمساعده للخدمات المساندة الأستاذ فهد الحربي على ثقتهم الغالية في تكليفه بهذه المهمة، سائلاً الله تعالى أن يوفقه للقيام بالعمل المكلف به على الوجه المطلوب.

ويعد المنصور من الكفاءات في إدارة الشؤون المالية بتعليم الرياض حيث تجاوزت مرحلة العمل أكثر من 20 عاماً.