“المواطن” ترصد أنباءً سارة لجماهير الأهلي

المواطن ـ محمد سلام

تعيش جماهير النادي الأهلي- خلال الفترة الحالية- حالة من القلق حيال مستقبل الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعد تأخر إدارة النادي في حسم أي صفقة أجنبية حتى الآن، في الوقت الذي قامت فيه الأندية المنافسة بإنهاء صفقات اللاعبين الأجانب، للتحضير للموسم الجديد.

المقربون من البيت الأهلاوي يؤكدون أن التأخير في حسم الصفقات الأجنبية يعود إلى رغبة إدارة الراقي في جلب أسماء مميزة، تقدم الإضافة الفنية المرجوة خلال الموسم المقبل، كاشفين أن الساعات المقبلة ستشهد الإعلان عن صفقات رائعة تُسعد جماهير وعشاق الأهلي.

ورصدت صحيفة “المواطن” أبرز التغريدات التي كُتبت في الساعات الماضية، من الإعلاميين المنتمين للبيت الأهلاوي، حيث جاءت في غالبيتها تحمل التفاؤل والثقة في قدرة إدارة الأهلي ورمز النادي الأمير خالد بن عبدالله على حسم الصفقات، التي يحتاجها الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال مدير الاحتراف السابق في الأهلي، فهد بارباع: “جمهور الأهلي طالما خالد بن عبدالله هو الداعم أرجوكم ثقوا ثقة عمياء بأن الأهلي بخير، ولن يرضى بأقل من الطموح.. وليد معاذ وأحمد بامعوضة يعملون ليل نهار لخدمتكم ولتنفيذ ما يرضي طموح كل أهلاوي.. إدارة قانونية واحتراف مميزين.. اطمئنوا”.

وغرد الإعلامي محمد النمري: “نسمع عن صفقات للأندية في الميركاتو السعودي، لكن صفعات للخصوم لم تُشاهد حتى الآن، ترقبوها من النادي الأهلي، خلال ٧٢ ساعة بإذن الله”، وأضاف: “الصفقة الأولى تمت ولله الحمد.. الصفقة الثانية وصل الرد بالموافقة وباقي التوقيع.. الصفقة الثالثة انتهت المهلة وينتظرون الرد”.