“المواطن” ترصد بالفيديو.. تكدس السيارات بالطريق السياحي في سودة عسير

المواطن - سعيد مشهور - أبها

شهد الطريق السياحي المؤدي إلى متنزهات سودة عسير، اليوم الجمعة، تدفق السياح بشكل كثيف؛ ما انعكس سلبًا على الحركة المرورية على الطريق الذي شهد اختناقًا رغم الجهود الأمنية الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة.

صحيفة “المواطن” رصدت بالفيديو والصور جانبًا من الازدحام الكبير على امتداد طريق السودة السياحي؛ حيث جذبت الأجواء الجميلة السياح بكثافة.

الجدير بالذكر أن ازدواج الطريق السياحي يسير ببطء منذ سنوات؛ مما ساهم في هذا التكدس المروري والذي يشهده هذا الطريق منذ سنوات في الموسم السياحي.