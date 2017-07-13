“المواطن” تقرأ أرقام ماتياس بريتوس وافد الهلال الجديد

المواطن ـ محمد سلام





أعلنت إدارة نادي الهلال تعاقدها رسميًا مع المهاجم الأوروغوياني ماتياس بريتوس، لاعب بوماس أونام المكسيكي، وذلك لتمثيل الفريق الهلالي لمدة موسمين قادمين.

وذكر حساب الهلال الرسمي على موقع “تويتر” أن بريتوس سيخضع للفحوص الطبية تحت إشراف شريك النادي “بوبا” قبل التوقيع الرسمي والانضمام لمعسكر الهلال في النمسا الأسبوع المقبل.

وجاء الاتفاق مع “بريتوس” بعد التوصية الفنية من قِبل الأرجنتيني “رامون دياز” إذ تسعى إدارة الهلال لتوفير احتياجات الفريق ؛ليواصل تحقيق الألقاب في الموسم المقبل.

بريتوس يبلغ من العمر 28 عامًا، طوله 1.71 سم، بدأ مسيرته الكروية عام 2007 مع فريق أتيناس الأوروغواني، ولعب للعديد من الأندية في بلاده، وسبق له تمثيل منتخب الأوروغواي تحت 22 سنة، وفي موسم 2012 انتقل إلى ليون المكسيكي، ثم في نهاية موسم 2013 ـ 2014 انتقل إلى بوماس أونام.

المهاجم الأوروغواني هو هداف فريقه في الموسم الماضي برصيد 11 هدفاً، وهو أكثر ثاني صانع للأهداف برصيد 3 أهداف، ولعب في الموسم 32 مباراة وحصل على 6 بطاقات صفراء.

لعب ماتياس بريتوس 240 مباراة مع جميع الأندية التي لعب بها، سجل 64 هدفًا، صنع 29 هدفًا، تحصل على 43 بطاقة صفراء، وعلى بطاقة حمراء واحدة.

أكثر موسم سجّل فيه ماتياس بريتوس أهدافًا في مسيرته الكروية كان في موسم 2012/13 حينما لعب 41 مباراة سجل فيها 16 هدفاً وصنع 8 أهداف.