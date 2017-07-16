“المواطن” تنشر أسماء المقبولين على وظائف سكرتير ثانٍ في وزارة الخارجية

“المواطن” تنشر أسماء المقبولين على وظائف سكرتير ثانٍ في وزارة الخارجية

2017/07/16
الساعة 5:08 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، أسماء المقبولين من المتقدمين الذين اجتازوا المسابقة الدبلوماسية للتعيين على وظيفة “سكرتير ثان” لعام 1438هـ.

وضمت أسماء المقبولين، كلاً من:

1- إبراهيم سليمان عثمان التركي.
2- أنس حمدان فهاد الرويلي.
3- ثامر عبدالله عيد السبيعي.
4- جلوي تركي فهد آل سعود.
5- حامد صالح حامد العمري.
6- حمد صالح إبراهيم الحضيف.
7- خالد محمد عبدالكريم الريس.
8- سعود بدر سعود آل سعود.
9- عبدالله خالد عبدالله السبيعي.
10- عبدالله عبدالرحمن ضيف الله العنزي.
11- عبدالعزيز ناصر عبدالله العاصم.
12- عماد محمد عبدالعزيز العباد.
13- محمد علي تركي المالكي.
14- محمد حسين محمد الحارثي.

وأوضحت الوزارة أنه سوف يتم التواصل مع المقبولين لاستكمال إجراءات التعيين.

 



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