“المواطن” تنشر أسماء المقبولين على وظائف سكرتير ثانٍ في وزارة الخارجية

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، أسماء المقبولين من المتقدمين الذين اجتازوا المسابقة الدبلوماسية للتعيين على وظيفة “سكرتير ثان” لعام 1438هـ.
وضمت أسماء المقبولين، كلاً من:
1- إبراهيم سليمان عثمان التركي.
2- أنس حمدان فهاد الرويلي.
3- ثامر عبدالله عيد السبيعي.
4- جلوي تركي فهد آل سعود.
5- حامد صالح حامد العمري.
6- حمد صالح إبراهيم الحضيف.
7- خالد محمد عبدالكريم الريس.
8- سعود بدر سعود آل سعود.
9- عبدالله خالد عبدالله السبيعي.
10- عبدالله عبدالرحمن ضيف الله العنزي.
11- عبدالعزيز ناصر عبدالله العاصم.
12- عماد محمد عبدالعزيز العباد.
13- محمد علي تركي المالكي.
14- محمد حسين محمد الحارثي.
وأوضحت الوزارة أنه سوف يتم التواصل مع المقبولين لاستكمال إجراءات التعيين.