“المواطن” تنشر أسماء المقبولين على وظائف سكرتير ثانٍ في وزارة الخارجية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الخارجية، عبر موقعها الإلكتروني، أسماء المقبولين من المتقدمين الذين اجتازوا المسابقة الدبلوماسية للتعيين على وظيفة “سكرتير ثان” لعام 1438هـ.

وضمت أسماء المقبولين، كلاً من:

1- إبراهيم سليمان عثمان التركي.

2- أنس حمدان فهاد الرويلي.

3- ثامر عبدالله عيد السبيعي.

4- جلوي تركي فهد آل سعود.

5- حامد صالح حامد العمري.

6- حمد صالح إبراهيم الحضيف.

7- خالد محمد عبدالكريم الريس.

8- سعود بدر سعود آل سعود.

9- عبدالله خالد عبدالله السبيعي.

10- عبدالله عبدالرحمن ضيف الله العنزي.

11- عبدالعزيز ناصر عبدالله العاصم.

12- عماد محمد عبدالعزيز العباد.

13- محمد علي تركي المالكي.

14- محمد حسين محمد الحارثي.

وأوضحت الوزارة أنه سوف يتم التواصل مع المقبولين لاستكمال إجراءات التعيين.