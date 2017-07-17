“المواطن حول العالم”.. ما قاله الإنجليز بعد توقيع الهلال مع علي الحبسي!

المواطن ـ محمد سلام

“المواطن حول العالم” فقرة رياضية تقدمها صحيفة “المواطن” لزوّارها، لرصد ومتابعة أهم ما تكتبه الصحف والمواقع العالمية حول اللاعبين والمدربين الأجنبيين الموجودين في كرة القدم السعودية.

واليوم سيكون حديثنا عن الحارس العماني علي الحبسي، وتوقيعه بشكل رسمي مع نادي الهلال لمدة 3 سنوات، قادمًا من ريدينغ الإنجليزي.

المواقع البريطانية المختلفة اهتمت بانضمام الحارس الدولي العماني إلى صفوف الزعيم، ووصفت الصفقة بأنها غير متوقعة، للحارس الذي قضى 14 عامًا في أوروبا ضمن مسيرته الاحترافية، لكنه مع اقتراب اعتزاله كرة القدم أراد العودة ليكون بالقرب من عائلته.

وأكدت وسائل الإعلام الإنجليزية أن الحبسي يُعتبر من أهم نجوم فريق ريدينغ، وله دور مؤثر في حسم المباريات لصالح فريقه؛ بفضل تصدياته الرائعة، وأشارت إلى أنه لعب 91 مباراة مع ريدينغ، وحافظ على نظافة شباكه 26 مرة.

وأنهت بقولها: “لقد كان علي الحبسي ودودًا مع الجميع في النادي، وسفيرًا رائعًا لبلاده، وهو ما جعل كافة الجماهير ومنسوبي فريقه يودعونه بشكل مميز، مقدمين له الشكر على كل ما قدمه للفريق، ومتمنيين له كل التوفيق خلال مغامرته الجديدة”.

