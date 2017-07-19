“المواطن حول العالم”.. وافد الأهلي الجديد يُثير اهتمام الأوكرانيين

المواطن ـ محمد سلام

“المواطن حول العالم” فقرة رياضية تقدمها صحيفة “المواطن” لزوّارها، لرصد ومتابعة أهم ما تكتبه الصحف والمواقع العالمية حول اللاعبين والمدربين الأجنبيين المتواجدين في كرة القدم السعودية.

واليوم سيكون حديثنا عن لاعب خط الوسط البرازيلي كلاوديمير دي سوزا، والذي أنهت إدارة النادي الأهلي التعاقد معه لمدة عامين، قادمًا من كلوب بروج البلجيكي.

وسائل الإعلام الأوكرانية اهتمت كثيرًا بالصفقة؛ بسبب تواجد ابن جلدتها المدرب سيرجي ريبروف على رأس القيادة الفنية للفريق الأهلاوي، حيث أوضحت أن هذه الصفقة هي الأولى للنادي الأهلي السعودي، وبلغت قيمتها 2 مليون يورو بحسب موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

وأشارت إلى أن اللاعب شارك في الموسم الماضي خلال 41 مباراة مع كلوب بروج، وسجل هدف وصنع 7 تمريرات حاسمة ، مُبينة أن الأهلي يخوض حاليا معسكر تحضيري في النمسا، وحقق الفوز في مباراتين تحت قيادة المدرب ريبروف، والذي عمل من قبل كمدرب لفريق دينامو كييف الأوكراني.

هذا ويبلغ دي سوزا من العمر 29 عامًا، وهو صاحب قدرات مميزة في منطقة الوسط، وقادر على الربط بين الدفاع والهجوم، وقاطع جيد للكرات، كذلك هو مميز في تمريراته الحاسمة.

وسبق للاعب البرازيلي الدفاع عن ألوان فريق فيتيسه أرنهيم الهولندي 3 مواسم، ولعب مع كوبنهاجن الدنماركي 5 مواسم، ويلعب لنادي كلوب بروج بداية من موسم 2014- 2015.

ولعب كلاوديمير في الموسم الماضي 33 مباراة وسجل هدفًا واحدًا، وخاض خمس مباريات بدوري الأبطال ولم يسجل، ولعب مع ناديي كوبنهاجن وكلوب بروج في بطولة دوري الأبطال والدوري الأوروبي خلال فترة تواجده برفقتهما بواقع 52 مباراة، وسجل ثلاثة أهداف أمام برشلونة رفقة كوبنهاجن في نسخة دوري الأبطال 2010 (1-1)، وآخر ضد مولده النرويجي في 20/ 9/ 2012 بالدوري الأوروبي رفقة كوبنهاجن، والثالث أيضًا رفقة كوبنهاجن في خسارته أمام جلطة سراي التركي (1-3) في دوري أبطال أوروبا نسخة 2013.

وتُوج اللاعب مع كلوب بروج بلقب الدوري البلجيكي موسم 2015- 2016، ووصافته مرتين موسمي 2014- 2015 و2016- 2017 وكأس بلجيكا مرة واحدة 2014- 2015 ووصافته 2015- 2016 وكأس السوبر مرة واحدة 2016- 2017 ووصافته 2015- 2016 رفقة كلوب بروج، كما فاز بالدوري الدنماركي مع كوبنهاجن مرتين 2010- 2011 و2012- 2013 ووصافته مرتين 2011- 2012 و2013- 2014، وكأس الدنمارك 2011- 2012 ووصافته 2013- 2014.