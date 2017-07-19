النصر: نخشى هذا الفريق بالبطولة العربية

المواطن - الرياض

أكد طلال النجار، مدير جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أن الزمالك المصري سيكون المنافس الأقوى للعالمي، خلال منافسات البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها في مصر.

وقال مدير الكرة بالنصر: «البطولة العربية مهمة لنا خاصة أننا سنواجه منافسين أقوياء، مثل الزمالك بجماهيريته الكبيرة، والعهد بطل الدوري اللبناني، والفتح أحد أندية المغرب البارزة».

وأضاف طلال النجار خلال تصريحاته الصحفية: «كل فرق المجموعة قوية، لكن يظل الزمالك بجماهيره مرشحاً قوياً رغم معاناته محلياً مؤخراً، بعدما خسر القمة أمام الأهلي».

والمقرر أن يفتتح الأهلي المصري البطولة العربية، يوم السبت المقبل، بمواجهة نظيره الفيصلي الأردني على استاد السلام بمحافظة القاهرة، وتستمر المنافسات حتى 5 أغسطس المقبل.

ويلعب النصر ضمن المجموعة الثانية، التي تستضيفها ملاعب محافظة الإسكندرية إلى جانب الزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني.