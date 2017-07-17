الهلال الأحمر يدرب منسوبي المراكز الصيفية على مهارات الإسعافات الأولية في المدينة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

أقامت هيئة الهلال الأحمر السعودي، ممثلة بمركز التدريب، وبالتعاون مع المركز الصيفي لمدارس الملك عبدالله بالإسكان، مساء اليوم الاثنين، دورة تدريبية للإسعافات الأولية.

وحاضر المختصون من إدارة التدريب بأهمية الإسعافات الأولية في حياتنا وضرورة تعلم مبادئها من قبل منسوبي المرافق التعليمية والمراكز الصيفية المعلمين والطلاب ونشر الثقافة الإسعافية للجميع.

وشملت الدورة شرح بعض الحالات الإسعافية والمهددة للحياة وطريقة التعامل معها، مثل: حالات توقف القلب والتنفس، أو حالات الغصة، كذلك إيقاف النزيف، وبعض الحالات الأخرى، وأهمية إيصال المعلومة لعمليات الهلال الأحمر السعودي وطريقة التواصل معها.

وبعد ذلك تم تكريم فريق العمل من قِبل مسؤولي المركز الصيفي.